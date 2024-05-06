Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Güneydoğu Anadolu’dan 825.6 milyon $ ihracat
Giriş Tarihi: 6.5.2024

Güneydoğu Anadolu’dan 825.6 milyon $ ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 9 günlük bayram tatilinin ihracat rakamlarına etki ettiği Nisan ayında bölge ihracatı 825,6 milyon dolar, Gaziantep'in ihracatı ise 714,2 milyon dolar oldu. Bu sonuçlarla bölgenin ihracat üssü Gaziantep Nisan ayında en çok ihracat yapan 6. il oldu. Bölgenin ihracatında Orta Doğu Ülkeleri %41,6 pay ile ilk sırada yer alırken, AB Ülkeleri %16,3 pay ile ikinci ve Amerika Ülkeleri %13 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde toplam 191 ülkeye ihracat yapıldı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneydoğu Anadolu’dan 825.6 milyon $ ihracat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA