Güneydoğu Anadolu’dan 825.6 milyon $ ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 9 günlük bayram tatilinin ihracat rakamlarına etki ettiği Nisan ayında bölge ihracatı 825,6 milyon dolar, Gaziantep'in ihracatı ise 714,2 milyon dolar oldu. Bu sonuçlarla bölgenin ihracat üssü Gaziantep Nisan ayında en çok ihracat yapan 6. il oldu. Bölgenin ihracatında Orta Doğu Ülkeleri %41,6 pay ile ilk sırada yer alırken, AB Ülkeleri %16,3 pay ile ikinci ve Amerika Ülkeleri %13 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde toplam 191 ülkeye ihracat yapıldı.