Güneydoğu ekonomisine doping

Doğu ve Güneydoğu'daki sanayi ve turizm yatırımları son yıllarda sağlanan güven ortamı ile hızlı bir yükseliş içerisinde. Çok sayıda yeni fabrika kurulurken KOBİ'lerin istihdamı da artıyor. Turizm ve konserlerde de bölge yükselişte.Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük sahnelerinden biri Doğubayazıt, Cizre'de ve geçen hafta da Harran'da kuruldu. Dosso Dossi Holding tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen organizasyonlara yüz binlerce kişi katıldı. Cizre'nin ardından Harran'da gerçekleştirilen festivalle tüm Türkiye'yi gezmek istediklerini belirten Dosso Dossi Holding Yöneticisi Hikmet Eraslan, "Bizim amacımız Dosso Dossi Holding olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirip, insanlarımıza dokunmak. Onların ulaşılmadığı sanatı, müziği ve sporu geliştirmek. Özellikle Anadolu'nun ücra yerleri bu tür etkinliklerden ve organizasyonlardan malum uzak. Biz de bu etkinlikle onlara biraz olsun dokunuyor, motive ediyorsak ne mutlu bize" dedi.Eraslan, uzun yıllardır yurtdışında bu tür organizasyon yaptıklarını, daha sonra da Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdiklerini dile getirdi.