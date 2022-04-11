Günlük 700 liraya çadır

Pandeminin ardından yaşamın her alanında olduğu gibi tatil konusunda da alışkanlıklar ciddi anlamda değişti. Kentleşme oranının yüzde 93'e dayandığı Türkiye'de de söz konusu dönemde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için 'glamping' adında yeni bir trend doğdu. Bu trendle tatil yapmak isteyenlerin gecelik konaklama fiyatları ise yaz mevsiminde karavanlı tesisler için 700 ila 1.600 lira, çadır ve odalı tesisler için ise 1.300 ila 8.000 lira arasında değişiyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Uzmanı Eylül Helin Gül, otel konforundaki kamp etkinliğine dönüşen glampingin ağırlıklı olarak yüksek gelir grubu tarafından tercih edildiği söyledi. Gül, "Özellikle pandemi önlemleri çerçevesinde daha mesafeli ve dolayısıyla daha güvenli, bir yandan da oldukça konforlu bir tatil sunan glamping tesislerinin sayısı günden güne sayılarını artırıyor. Ege Bölgesi'nde ve Batı Marmara'da bir yoğunlaşma var. Ayrıca İstanbul ve çevresindeki kırsal yerleşimlerde de yeni glamping tesislerinin yer aldığını görmek mümkün" şeklinde konuştu.Gül, bazı glamping tesisleri sadece çadır formunda kurulurken, bazıların da ise bungalov ve karavan gibi alternatif konaklama üniteleriyle konforlu hale getirildğini söyledi. Helin Gül, şunları anlattı: "Marmaris Bördübet koyunda yer alan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Club Amazon'da, tamamen karavan düzeninde bir yerleşim planlanmış durumda. Fethiye Kayaköy'de bulunan Avalon Steppes'e ise 'konsept glamping' denileblir. Faralya'daki Perdeu, Seferihisar'daki Mona Glamping, Bozburun'da Kocabahçe Glamping, Kabak Koyu'ndaki Chakra Beach akla gelen diğer önemli glamping tesisleri. Kocabahçe Glamping çadır ve bungalov konaklama seçenekleriyle birlikte açık büfe kahvaltı, ev yemeklerini sunması ve aynı zamanda kendi koyuna sahip olması yönüyle en cazip alanlardan biri."Glamping sektörünün, pandeminin de etkisiyle gün geçtikçe popülaritesini arttığını kaydeden Eylül Helin Gül, "Rezervasyonlar nisan ayı itibarıyla alınmaya başlanıyor ve birçok glamping alanı nisan ayına kadar fiyatlarını belirlemiyor, yine de erken rezervasyon olanağı mevcut olan tesisler bulunuyor. Gecelik kalış fiyatları yaz mevsiminde karavanlı tesisler için gecelik fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ayrıca kalınan yerin özelliklerine göre de aynı tesis için ciddi fiyat farklılıkları görebiliyorsunuz" diye konuştu.ASLINDA, birçok glamping alanı doğanın tadını çıkarmak için şehirlerden yeterince uzak olan doğal köşelerde bulunuyor. Glamping camping sevenlerin en çok rağbet gösterdiği yurtiçi ve yurtdışındaki yerler ise şöyle:Longosphere-İğneadaBonjuk Bay-GökovaPerdue-FaralyaChakra Beach-Kabak KoyuClub Amazon Bördübet-HisarönüCampo Portakal-ÇıralıShaba-KenyaTorres Vedral-PortekizMalaga-İspanyaMasai Mara-KenyaFujikawaguchiko-JaponyaMarfa-Texas