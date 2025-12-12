Günlük hacim 200 milyara çıktı

BORSA İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, sermaye piyasalarında güçlü büyüme ivmesinin devam ettiğini ve borsanın hem işlem hacminde hem de teknolojik kapasitede önemli bir aşamaya ulaştığını ifade etti. Finans Zir vesi'nde konuşan Ergun, Borsa İstanbul'un, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için şirketlerin finansmanını sağlayan ekosistemin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Son 5 senede borsamızda 200'e yakın şirket işlem görmeye başladı, böylece işlem gören şirket sayımız 600'e yaklaştı." diye konuştu. Söz konusu 200 şirketin borsaya getirdiği işlem hacminin, toplam işlem hacminin dörtte birini oluşturduğunu ifade eden Ergun, "Günlük ortalama işlem hacmimiz ise 25 milyar liradan 200 milyar liraya yükseldi" dedi.

İLETİM HIZI 4 KATINA ÇIKTI

Ergun, küresel finansal teknolojilerin hızla değiştiği bir dönemde Borsa İstanbul'un bu dönüşümü yakından takip ederek önemli yatırımlar yaptığını vurguladı. Ergun, son dönemde ürün çeşitliliğinin sekiz kat arttığını, işlem kapasitesinin yedi kat yükseldiğini ve iletim hızının dört katına çıktığını belirtti. Ergun, bu iyileştirmelerin yatırımcılara çok daha güvenli, hızlı ve kesintisiz bir erişim sunduğunu ifade etti. Borsa İstanbul'un uçtan uca tek bir platform üzerinde yeniden yapılandırıldığını anlatan Ergun, yüksek standartlarda inşa edilen büyük veri merkezinin çok yakında devreye alınacağını söyledi. Operasyonlarda yapay zekâ uygulamalarının kullanım alanının genişletildiğini belirterek, bu teknolojik dönüşümün işlem güvenliğini ve verimliliğini daha da artıracağını kaydetti.

TAKAS SÜRESİ KISALIYOR

Korkmaz Ergun, takas süresinin T+2'den T+1'e indirilmesine yönelik hazırlıkların uluslararası standartlarla uyumlu şekilde sürdüğünü ifade etti. Ergun, bu değişimin piyasalarda likiditeyi artıracağını ve işlem döngüsünü hızlandıracağını vurguladı. Borsa İstanbul'un tamamen kendi kaynak kodlarına sahip olduğu teknolojiyi geliştirmeye devam ettiğini söyleyen Ergun, bu teknolojinin artık yurt dışındaki diğer borsalara da ihraç edildiğinin altını çizdi.