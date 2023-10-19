Güral enerjisinin yüzde 65’ini güneşten alacak

GÜRAL Porselen, yeşil enerji için ilk adımı attı. 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde yer alan şirket, 2024'te19 milyon dolarlık yatırımla güneş enerjisi sistemi kuracak. Kütahya OSB'de yer alan Güral 29 Ekim Seramik Fabrikası'nın çatısına 9 MWp ve sahaya da 20 MWp gücünde güneş enerji sistemi kuracak olan şirket, tükettiği enerjinin yüzde 65'ini kendisi üretmiş olacak.Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, TİM'in açıkladığı 'Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı' raporuna göre Porselen ve Seramik Sofra Mutfak ve Seramik Süs Eşyası kategorisinde en çok ihracat yapan Türk firması olarak birincilik ödülünün sahibi olduklarını söyledi. 60 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Güral, "Yılda ortalama 100 milyon parça üretimimiz var. Üretimimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz" dedi. Türkiye'de enerji maliyetlerinin arttığını anlatan Güral, "Ayrıca 3 yıl içinde AB sınırda karbon vergisini de devreye alacak. Bu gelişmeleri de dikkate alarak yeşil dönüşüm yatırımlarımızı hızlandırdık. 2024'te güneş enerji sistemi kurmak için yaklaşık 19 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 65'ini kendimiz karşılayacağız" diye konuştu. Yapay zeka yatırımlarını da hızlandırdıklarının altını çizen Harika Güral, "2023- 2024 yılında toplam 1 milyon dolarlık bir yatırım yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.