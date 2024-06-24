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Giriş Tarihi: 24.6.2024 10:24 Son Güncelleme: 24.6.2024 10:30

Güven endeksi sonuçları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

AA
Güven endeksi sonuçları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda geçen aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,5 azalarak 115,4'e, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 düşüşle 108,8'e ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalarak 87,9'a geriledi.

HİZMETLERE OLAN TALEP ARTTI

Hizmet sektöründe haziranda geçen aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,3, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 4,8 azalış gösterdi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 0,8 arttı.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,4, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,4 geriledi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,9, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,1 düşüş kaydedildi.

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Güven endeksi sonuçları açıklandı
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