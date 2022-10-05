Güzellik salonlarına milyonluk ‘botoks’ cezası





'TIBBİ İŞLEM YAPILAMAZ'

Güzellik salonlarında "botoks, dudak renklendirme, dolgu, çatlak ve akne tedavisi, gıdı eritme, buz lazer epilasyon, gençlik aşısı PRP, kalça ve göğüs büyütme, estetik" gibi tıbbi işlemlerde yapıldığını belirleyen bakanlık her bir güzellik salonuna 155 bin 712'şer lira olmak üzere toplamda 1.4 milyon lira idari para cezası kesti.