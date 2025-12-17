Hal uyuşmazlıklarında hakem heyetine başvuru sınırı güncellendi

Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu kanunda belirlenen parasal sınırlar, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, 2026 yılı için değeri 1 milyon 113 bin 108,48 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak.

Söz konusu tutar ve üzerindeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

