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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Halkbank’ın itirazı en üst mahkemede

Halkbank’ın itirazı en üst mahkemede
HALKBANK, ABD'de devam eden davada üst mahkeme sürecinde yasal sürecin askıya alınacağını, ABD'de Yargıtay mahkemesine itiraz dilekçesini yasal süre içerisinde sunmayı planladığını açıkladı. Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır."
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Halkbank’ın itirazı en üst mahkemede
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