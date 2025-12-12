Hallerde üretici korunacak

TBMMGenel Kurulu'nda bakanlığın bütçesine ilişkin vekillerden gelen soru ve eleştirileri yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Yasası değişikliğine ilişkin kanun teklifi tasarısının milletvekillerinin görüşüne açıldığını ifade ederek, "Çalışmada özellikle üretici birliklerinin hallerde payının yüzde 20'den 40'a çıkarılması, üretici birliklerine yönelik özel hal kurulması ve özel pazar yerleri ayrılması gibi hükümler yer almaktadır" bilgisini verdi. Bolat Hazine ve Maliye Bakanlığından sağladıkları ilave ihracat desteğiyle soğanda ve patateste çiftçi ve üreticinin yanında yer aldıklarını kaydetti. E-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının yüzde 20 seviyesine eriştiğini kaydeden Bolat, e-ticaret için, Türkiye'de yaklaşık 3 trilyon liralık bir hacme ulaştığını ve 1.6 trilyon lira da perakende e-ticaretin olduğunu söyledi. Bakan Bolat, "Gayrisafi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı yüzde 6.5'a ulaştı ve bu anlamda da dünyadaki trende paralel bir gelişim gösteriyor. E-ticaret konusunda pazar yerlerinin sayısı arttı, yeni yatırımcılar pazara girdi. Bu yılın ilk dokuz ayda 11.4 milyar dolar ülkemize doğrudan yatırım geldi. E-ticaret sektörüne de 4 yeni oyuncu katılmış oldu. Getirdiğimiz düzenlemeyle hiçbir pazar yerinin e-ticaretteki toplam payın yüzde 20'sini açmaması sağlanmış oldu" bilgisini paylaştı.