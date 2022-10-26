Hamle Programı kapsamındaki ilk kararlar alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılan Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı'na ilişkin, "Sağlık ve kimya sektöründe kabul ettiğimiz 23 proje için önümüzdeki dönemde 784 milyon liralık AR-GE yatırımını ve 4,3 milyar liralık üretim yatırımını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği "SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Varank, Türkiye'de üretimi olmayan, ciddi cari açık verilen elektronikten makineye, kimyadan sağlığa, farklı sektörlerdeki ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretebilmek için bu programı başlattıklarını bildirdi.

Mobilite ve Üretimde Yapısal Dönüşüm çağrılarında yakalanan üst düzey performanstan sonra açılan üçüncü çağrıda sağlık ve kimyada da kritik projeleri hayata geçirme konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrımıza 179 proje başvurusu oldu. Ayrıntılı değerlendirmesi tamamlanan 44 projeden 23'ü kabul edildi, 5'i için revizyon istedik. Sağlık ve kimya sektöründe kabul edilen 23 proje için önümüzdeki 784 milyon liralık AR-GE yatırımını, 4,3 milyar liralık üretim yatırımını destekleyeceğiz. Bu desteğin sonucunda Türkiye, kanatlı hayvan aşılarında kullanılan adjuvanı, meme kanseri ve otoimmün hastalıklar için taşıyıcı sistemleri, değer katılmış yüksek toksisiteye sahip yeni onkoloji ve MS ilaçlarını Hamle Programı sayesinde üretme kabiliyetine sahip olacak. Aziz Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, savunma sanayisinden sonra sanayinin her alanında gündemi takip eden değil, dünyada gündemi tayin eden bir Türkiye'yi önümüzdeki dönemde inşa edeceğiz."

99 PROJE İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hamle Programı kapsamında geçen yıl "Mobilite ve Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrılarına çıktı, 2021'de Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı'nda 179 projenin kesin başvuru sürecini tamamladı, 143 proje komite değerlendirme aşamasına kaldı. Bu projeler için yapılan ayrıntılı inceleme süreci sonunda 44 proje için karar alındı, 99 proje için ise değerlendirme süreçleri devam ediyor.

Kararlaştırılan 44 projeden 23'ü kabul edilirken 5'i revizyona açıldı. Kabul edilen 23 projenin AR-GE büyüklüğü 784 milyon lira, üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 4,3 milyar lira oldu.

Projelerin illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul 5 projeyle ilk sırada yer alırken bu ili Kocaeli 4, Tekirdağ 3, Sakarya 2 ve Karaman 2 projeyle izledi. Ankara, Yalova, Aydın, Samsun, Konya, Isparta ve Adıyaman'da da birer proje yürütülecek.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Desteklenen projeler kapsamında yenilikçi, değer katılmış eşdeğer ilaçlar, biyobenzer ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan ve nadir ilaç kategorisinde yer alan etken maddeler, aşılar, bağışıklık sağlayan ürünler, kimya sanayisinde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar, tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan eczacılık ürünleri gibi katma değeri yüksek kritik ürünlere yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi mümkün olacak.

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamında değerlendirilen kimya sektörü, petrol, doğal gaz, hava, su, mineraller ve metaller gibi ham maddeleri 70 binin üzerinde farklı ürüne dönüştürerek hemen her sektöre girdi sağlıyor.

Türk sanayisinin gelişimi için kilit öneme sahip bir sektör olan kimya sektörü, imalat sanayisinde üretime konu maddelerin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. İmalat sanayisi sektörleri arasında en fazla dış ticaret açığının verildiği kimya sektörü, yerli ve milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyel barındırıyor.

İlaç sanayisi de önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkanına sahip, katma değeri yüksek sektörlerden biri olarak dikkati çekiyor.