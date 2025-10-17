Hanehalkı harcamalarının lideri İstanbul oldu

HARCAMA TÜRLERİ BAZINDA BÖLGESEL FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

TR1 (İstanbul) bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip olurken eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'i, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 31,5'i, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'i ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler harcamalarının yüzde 27,1'i TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile ikinci sırada yer alan TR3 (Ege) bölgesinde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 18,2'si, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının yüzde 16,1'i, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 15,6'sı gerçekleşti.

TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 2,1 olurken alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarından yüzde 1,9, giyim ve ayakkabı harcamalarından ise yüzde 1,8 pay aldı.

TRB (Ortadoğu Anadolu) bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 3,4 iken giyim ve ayakkabı harcamalarından yüzde 3,3, bilgi ve iletişim harcamalarından ise yüzde 2,6 pay aldı.