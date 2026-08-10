Hanelerdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi 2 katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları, klima kullanımını her geçen yıl artırıyor.

Türkiye'de son yıllarda klima satışlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken, özellikle yaz aylarında soğutma amaçlı elektrik tüketimi de elektrik talebinin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klima kullanımındaki artış, günlük elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasında etkili oluyor. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve hanelerde klima sahipliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu etkinin daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Bakanlık uzmanları, yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanmasını önererek, "Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 derece yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır" uyarısında bulundu.

KLİMA STOĞU GİDEREK ARTIYOR

Bakanlık uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalara göre; 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoğu bulunurken, yapılan projeksiyonlarda bu sayının önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık iki katından daha fazla artması bekleniyor. Klima sayısındaki artışa paralel olarak, hanelerde kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 2025 yılında olduğu 5-6 bin gigawatt-saat seviyesinden daha da yukarı gideceği ve 2035 yılında 12 bin gigawatt-saatin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör