Hangi esnaf ucuz elektrikten yararlanabilir? Yeni kademeli tarife nasıl olacak?

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in vurgusunu yaptığı elektrikte indirim düzenlemesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Dilek Güngör'ün 'Hangi esnaf ucuz elektrikten yararlanabilir' başlıklı yazısı...

Birçok esnafın dükkanının kapısına kilit vurmasına neden olan yüksek elektrik faturalarıyla ilgili hükümet yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra 'kademeli tarife' getirileceğini açıkladı. Dün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni düzenlemeyle esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti.