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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Hareket noktamız memleket sevdamız

Hareket noktamız memleket sevdamız
Denizbank 25'inci kuruluş yıl dönümünü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlediği özel bir gece ile kutladı. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın 25'inci yılıyla gümüş yaşını kutlayıp altın çağına adım attığını, çocuklarının çalışmayı arzu edecekleri kurumu yaratma heyecanıyla yol aldıklarını bildirdi. Denizbank olarak hep yarınlar için çalıştıklarını belirten Ateş, "Elbette bu süreçte bütün finans sektörü çalışanları gibi gerek küresel gerek ülkemiz içinde, sayısız krizlerle karşı karşıya kaldık. Bu dönüm noktalarında yaptığımız, gemimizi fırtınanın ortasında, rotasında ilerletmekti. Bütün krizlere bu kadar dayanıklı olmamız ve her birinden çok az hasarla çıkabilmemizi, ortak aklımız sağlamıştır. Bütün bunları yaparken, hareket noktamız, memleket sevdamızdı. Bu sevdadan aldığımız güç ile ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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Hareket noktamız memleket sevdamız
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