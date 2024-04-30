Hatay’ı ayağa kaldıracak plan hazır

Deprem felaketinin ardından bakanlıklar, merkezi idari kurumlar ve sivil toplum örgütleri yaraları sarmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için bir proje başlatıldı. "Hatay'ın Yeniden Canlandırılması" projesini hayata geçirmek için kolları sıvayan Türkiye Tasarım Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, şehre yeni bir tasarım ve planlama süreci hazırlandı.TTV Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Kalyoncu, şehirlerin geleceği için iyi bir örnek çıkarmayı kafaya koyduklarını belirterek, bu iyi örneğin Hatay'dan çıkacağını söyledi. Kalyoncu, "Mimarlık ve şehir planlama camiasını birleştirmek istedik. Türkiye Tasarım Vakfı olarak gönüllülük ve sorumluluk bilinciyle vazife aldık. Bu projenin tamamını Bünyamin Derman Hoca'mız tek başına yapabilirdi ama 20'ye yakın mimarlık ofisi Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında buluştu ve birleşti. Dayanışma ruhuyla çalıştık" diye konuştu. Proje kapsamında dere yataklarının yapılaşmaya kapatıldığını ve yeşil alanları 2 kat artırıldığını belirten Mehmet Kalyoncu, "Bu proje depremden etkilenen diğer şehirlerimiz ve başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan şehirlerimiz için bir rehber niteliği de taşıyor. Bu yüzden İstanbul'un Hatay'ı, Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı, Malatya'yı unutmaması gerekir. İstanbul'un böyle bir deprem geçirmeden bir plana ihtiyacı var. Vakfımız bunun için de göreve hazırdır" dedi.TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Hatay'ın gelecek nesiller için dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir olmasını sağlayacak bir vizyon oluşturmayı ve 50 hektarlık alanda yaklaşık 5 bin konutun tasarımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."