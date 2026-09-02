Havacılık dünyası İstanbul’da buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ACI World tarafından İstanbul'da düzenlenen 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Günümüz toplumları, zamanın; ne geri döndürülebilen ne depolanabilen ne de durdurulabilen en kıymetli ve en kıt kaynak olduğunun bilincindedir. Bu gerçeğin hayatımızın her alanına nüfuz etmesinin arkasında ise şüphesiz havacılık sektörünün gösterdiği baş döndürücü gelişim yatmaktadır. Zira havayolu taşımacılığı, yalnızca bir noktadan bir noktaya ulaşmanın aracı değil; milletlerin birbirine yakınlaşmasının, ekonomilerin bütünleşmesinin ve geleceğin ortak inşa edilmesinin de en güçlü zeminidir." açıklamasında bulundu.

133 ÜLKEDE 356 DIŞ HAT UÇUŞ NOKTASI

Uraloğlu havacılığın sadece bir ulaştırma modu olmadığının altını çizerek ülkelerin küresel rekabet gücünü belirleyen, geleceğe yön veren bir vizyon meselesi olduğunu söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tam bu noktada da havayolu taşımacılığının stratejik gücünü yeryüzüne bağlayan en kritik halka karşımıza çıkıyor: havalimanları… Bir ülkenin gökyüzüyle kurduğu bağın somutlaştığı, milletlerin birbirine açılan kapısı niteliğindeki bu tesisler, aslında yalnızca uçakların iniş kalkış yaptığı yapılar değil; ticaretin, kültürün ve insan ilişkilerinin buluştuğu birer medeniyet kapısıdır. Bugün bir havalimanı inşa etmek, yalnızca beton ve çelikten bir yapı ortaya koymak değil; geleceğe açılan bir kapı örmek, dünyanın merkezine taşıyacak yeni bir güzergâh çizmektir. Nitekim güçlü bir havalimanı ağına sahip olan milletler, aynı zamanda dünya ticaretinin de belirleyici aktörleri arasında yer almaktadır."

Türkiye'nin de eşsiz konumunu, son 24 yılda hayata geçirdiği dev havalimanı projeleriyle taçlandırdığını ifade eden Uraloğlu, "133 ülkede 356 dış hat uçuş noktasıyla kıtaları buluşturan gerçek bir kavşak noktası hâline gelmiştir. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanına yayılan modern havalimanı altyapımız, sadece yolcu ve yük taşımacılığının değil; aynı zamanda ülkemizin küresel vizyonunun ve bölgesel liderlik iddiasının da somut bir göstergesidir." dedi.

"HER SENE ORTALAMA 1,4 HAVALİMANINI HİZMETE AÇTIK"

Söz konusu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren yürütülen hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, Türkiye'nin dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmasının payı olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlk olarak iç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, havacılık sektörümüz açısından bir milattır. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki 16 havalimanımızı yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek sayıyı 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Havalimanı sayımızı burada bırakmıyoruz. Yapımları devam eden havalimanlarımızla yakında sayıyı 60'a çıkaracağız. 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den, 175'e yükselttik. Böylece dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 296 yeni nokta ekleyerek az öncede belirttiğim üzere 133 ülkede 356 noktaya ulaştırdık."

"AVRUPA'DA 3'ÜNCÜ, DÜNYADA 7'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK"

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2025'te Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 247 milyon yolcuya yükselttiklerini anlatan Uraloğlu, "Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. İstanbul Havalimanımız da bu başarının en görkemli sembolü ve gökyüzünün liderlerinden biri olarak karşımızda durmaktadır." şeklinde konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, yalnızca bir terminal binası değil; mühendisliğin ve Türkiye Yüzyılı iddiasının gökyüzüne yükselmiş hâli olduğunu vurgulayarak "İstanbul Havalimanımız, günlük ortalama bin 665 uçuş ile Paris Charles de Gaulle, Amsterdam ve Londra Heathrow gibi önemli merkezleri geride bırakarak bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştur. Aynı dönemde küresel ölçekli 25 havalimanı arasında günlük ortalama 843 uçak kalkışıyla dünya genelinde de 6. Sırada yer almıştır. Ve daha da ötesi… 16 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Havalimanımız, bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. Yine, 3 gün önce 30 Ağustos'ta da 1787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik." diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI ACI WORLD HAVALİMANI MÜŞTERİ DENEYİMİ AKREDİTASYONU'NDA EN YÜKSEK SEVİYEDE

İGA İstanbul Havalimanı'nın ACI World Havalimanı Müşteri Deneyimi Akreditasyonu'nda en yüksek seviye olan 5. seviyeyi de yenilediğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Göklerdeki bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu konumunu sürdürmekte; İstanbul Havalimanı'nın sunduğu imkânlarla küresel bir aktarma ve doğrudan destinasyon merkezi olarak büyümektedir. Türkiye ise günlük ortalama 4 bin 400 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sıraya yükselmiş; Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bırakmıştır. Bu rakamlar tesadüf değildir. Bu rekorlar; planlı yatırımların, kararlı iradenin ve dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefinin somut karşılığıdır"

"4. ANA PİSTTE SON AŞAMAYA GELDİK"

İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonu ile Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Uraloğlu, "Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren ülke olarak da tarihe geçtik. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testlerin ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını hedefliyoruz. Böylece artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun altyapıyı daha da güçlendirecek, İstanbul Havalimanı'nın liderliğini de kalıcı hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Havalimanlarımızdaki yolcu deneyiminin de için operasyonların merkezinde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ücretsiz Wi-Fi, su sebilleri, bebek bakım ve çocuk oyun alanları, erişilebilirlik belgelerimizle yolcu memnuniyetini sürekli yükseltmekteyiz. Havalimanlarımızın büyük çoğunluğu karbon akreditasyonuna sahip olarak sürdürülebilirlikte de öncüyüz. Serbest Rota Hava Sahası uygulamasıyla yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlamakta, yerli ve millî teknolojilerle hava seyrüsefer kapasitemizi artırmaktayız. Bütün bu adımlar gösteriyor ki; bizim için havalimanı yalnızca uçakların inip kalktığı bir meydan değil, yolcunun vaktine, emniyetine, konforuna ve gezegenimize karşı duyduğumuz sorumluluğun da somutlaştığı bir vizyon alanıdır."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör