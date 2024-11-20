Havacılıkta Türk imzası

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün özel sunumlarıyla katılacağı zirve, A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelle devam edecek. SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un konuşmacı olarak yer alacağı panelin başlığı 'Havacılıkta Türk İmzası' olacak. Zirvenin son paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' başlıklı panelde, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ve Pasifik Eurosia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur olacak.