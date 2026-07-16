Havada İstanbul yükseliyor Çin geri dönüyor

Dünya havacılığı 2025 yılında 9.8 milyar yolcuya ulaşarak tarihi 10 milyar eşiğine bir adım daha yaklaşırken, küresel hava ulaşımında güç dengeleri de yeniden şekilleniyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI World) 2026 Havalimanı Trafik Raporu, özellikle Türkiye ve Çin'in küresel sıralamadaki yükselişini ortaya koydu. İstanbul Havalimanı hem yolcu hem kargo hem de uçak trafiğinde dünyanın en yoğun merkezleri arasındaki yerini güçlendirirken, Çin ise pandemi sonrası toparlanmasını küresel sıralamalara damga vuran bir performansla tamamladı. İlk 10'da sadece bir havalimanı varken ikiye çıkardı. Ayrıca ilk 10'da tek liman olan Shanghai da 10'unculuktan beşinciliğe sıçradı. İstanbul önceki yıla göre bir sıra gerileyip sekizinci olurken pandemiye göre ise 20 basamak ileride. Çin, yolcu trafiğinde 4 havalimanını ilk 20'ye, bunlardan 2'sini ilk 10'a yerleştirdi. Şanghay ve Guangzhou, 2025 sıralamasında en hızlı yükselen merkezler arasında yer aldı.

BEŞ YOLCUDAN BİRİ İLK 20'DE

ACI World tarafından yayımlanan 2026 Havalimanı Trafik Veri Seti, 180'den fazla ülkedeki 2 bin 817 havalimanını kapsayan analizinde, Asya-Pasifik'in yükselişini ve Türkiye'nin küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini ortaya koydu. 2025 yılında dünya genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 9.8 milyara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3,7, pandemi öncesi 2019 yılına göre ise yüzde 6,5 artış anlamına geliyor. Dünyanın en yoğun 20 havalimanı ise toplam 1,59 milyar yolcuya hizmet vererek küresel yolcu trafiğinin yüzde 16'sını oluşturdu. Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri İstanbul Havalimanı'nın sıralamada bir sıra gerilese de yükselişini sürdürmesi oldu.

2025 yılında 84 milyon 437 bin 710 yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, yüzde 5.5'lik yıllık büyümeyle dünyanın en yoğun 8'inci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın yolcu trafiği 2019 yılına göre yüzde 61.8 arttı. Bu oran, dünyanın en büyük ilk 20 havalimanı arasında açık ara en yüksek büyümelerden biri olarak öne çıktı. Atlanta, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Los Angeles gibi geleneksel merkezler hâlâ pandemi öncesi seviyelerini yakalayamazken, İstanbul küresel hava ulaşımındaki ağırlığını önemli ölçüde artırdı. İstanbul'un başarısı yalnızca yolcu trafiğiyle sınırlı kalmadı. Kargo taşımacılığında 1 milyon 980 bin ton yük elleçleyen İstanbul Havalimanı, dünyanın en yoğun 18'inci kargo havalimanı oldu. İstanbul'un hava kargo hacmi 2019 yılına kıyasla yüzde 288,8 artarak ilk 20 içerisindeki en yüksek artışlardan birini kaydetti.