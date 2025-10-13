Havadan içme suyu üretimi başlıyor

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, rüzgâr ve güneş enerjisinin ülke ekonomisi için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, "Yıllar önce bu işe başladığımda herkes benimle dalga geçiyordu" dedi. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin 35-40 bin megavat seviyesine ulaştığını belirten Polat, "Bu yeterli değil, daha hızlı büyümemiz gerekiyor" diye konuştu. Dünyanın en önemli sorunlarından birinin su kıtlığı olduğunu vurgulayan Polat, bu alanda da yeni bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladı: "Artık havadaki nemi ayrıştırarak içme suyu elde edebiliyoruz. İzmir Kemalpaşa'daki Ege Seramik fabrikasının yanında baca sıcaklığını kullanarak bir pilot tesis kurduk. Şu anda 24 saatte 300–400 litre su üretiyoruz. Bu sistemle Türkiye'yi susuzluktan kurtaracağız." Öte yandan Polat Vakfı, 2025 yılının ilk aylarında temelleri Nusaybin'de atılan Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi Projesi ile bölgedeki gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek bir yaşam alanı kazandırdı."