Hazardağlı Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: 480 milyon lira tasarruf edeceğiz

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR ELAZIĞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hızlı büyüyen Elazığ'ın batı kesiminde trafiği düzenlemek için yine kolları sıvadıklarını anlatan Uraloğlu, Elazığ-Malatya yolunun Keban ve Güney Çevre Yolları ile kesiştiği kavşağı yeni nesil kavşak olarak inşa ederek trafikte akıcılığı sağladıklarına dikkati çekti.

Ana yolu 1200 metre, bağlantı kollarıyla toplam 5 bin 492 metre uzunluğa sahip bu kavşağın Elazığ'ın trafiğine yeni soluk getireceğini kaydeden Uraloğlu, akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattıkları kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Altyapıyı baştan aşağı yenilediklerini, asfalt serdiklerini, sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yerleştirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Tretuvarları, yol çizgilerini, aydınlatmaları ve bordür boyamalarını eksiksiz hayata geçirdik. Bu proje sayesinde kavşaktaki trafik çilesine son verdik, bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek uzun kuyrukları kaldırdık, zamandan 474 milyon lira, akaryakıttan 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 376 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır şekilde tasarladığımız bu kavşak, Elazığ'a sadece konfor değil aynı zamanda tasarruf da getirdi."

Projenin şehrin trafiğine nefes aldırarak modern ve konforlu geleceğe adım atılmasını sağladığı gibi Elazığ'ın ekonomik büyümesine ve turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunacağını dile getiren Uraloğlu, kavşağın hayırlı olmasını diledi.

Elazığ'daki yatırımlarının sadece kara yolu çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Elazığ Havalimanı'nı yeniledik ve kente yakışır, çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük. Yolcu kapasitesini yılda 2,5 milyon kişiye çıkardık ve geniş gövdeli uçakların inişine uygun hale getirdik. 2024'te 968 bin 140 yolcuya hizmet veren havalimanımız, bu yılın ilk 8 ayında da 721 binin üstünde yolcuyu ağırlayarak Elazığ'ı dünyaya bağlamaya devam ediyor. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz. Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı başarıyla tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğümüzün ve Elazığ Belediyesinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."