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Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:14 Son Güncelleme: 13.12.2021 14:16

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'cari fazla' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ’cari fazla’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari işlemler hesabının 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini açıkladı.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı, 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi.

2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'cari fazla' açıklaması
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