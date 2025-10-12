Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’stopaj kesinti’ iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak - "Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."