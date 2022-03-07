Hazine ve Maliye’nin demir leydileri! İşte ekonomiye yön veren Türkiye’nin güçlü kadınları

YASEMİN GİRİCİ 17 YILDIR EKONOMİNİN MUTFAĞINDA

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Girici, ODTÜ İktisat bölümünden yüksek şeref listesinden mezun, Amerika'da dereceli yüksek lisans alarak 17 yıl önce ekonominin kalbinde işbaşı yapar. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde Genel Müdür Yardımcısı, geçen yıl Aralık ayında da Genel Müdür olan Girici, "'Yeni ekonomi modelinin teknik altyapısı ve Türkiye ekonomisi nereye gidiyor' sorularının ilk muhatabı biz oluyoruz. Biz ekonominin kürekçileriyiz" diyor. Biri kız biri erkek iki çocuk annesi olan Girici, üniversitedeyken Hazine'de çalışmanın hayali olduğunu belirterek, meslekteki heyecanını, çalışmalarını şöyle anlatıyor;

"Genel müdürlüğümüzü ekonominin mutfağı gibi düşünün. Teknik, veri, bilgi, belge ve bilim kullanılan bir genel müdürlük burası. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi sekretaryası, Bakanlığımızın YOİKK koordinasyonunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli aksiyon adımlarının takibini burada yapıyoruz. OVP'nin makro çerçeve çatısını Merkez Bankası, Strateji Bütçe Başkanlığı ile birlikte biz yapıyoruz. Türkiye ekonomisi nasıl gidiyor sorusunun ilk muhatabı biz oluyoruz. Bakan Bey 'bana her şeyi objektif aktarın diyor' ve biz teknik çalışmalarımızla bu görevi yerine getiriyoruz, öyle yapıyoruz. Burası Türkiye ekonomisinin uluslararası yüzü aynı zamanda. OECD, IMF, Dünya Bankası toplantılarına biz katılıyoruz, raporlarına görüş veriyoruz. Senaryo analizleri yapıyoruz. Örneğin şu anda Rusya-Ukrayna krizinin senaryo analizi yapılıyor. Turizm, tarım, sanayi, enerji sektörel analizler yapılıyor. Teşvik destek tarafında da tüm teşvikleri görebileceğimiz bilgi sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu mesleği genç arkadaşlarımıza da öneriyorum. Genel Müdürlüğümüzde 150 personelin 43'ü kadın. Genç kızlarımız ideallerinin peşinden gitsinler ve çalışsınlar. İşlerine odaklansınlar. En büyük rakipleri kendileri olsun."

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