Hazine ve Maliye’nin demir leydileri! İşte ekonomiye yön veren Türkiye’nin güçlü kadınları

Ekonominin mutfağında üst kademede yetkin kadınların sayısı hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 25'i geçmiş durumda. Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde kadın çalışanların oranı ise yüzde 40. Türkiye ekonomisinin önemli iki pozisyonunda iki güçlü kadın görev yapıyor; Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli, güçlü maliye politikalarında söz sahibi olan Dilbay ve Girici öyküleriyle genç kızlara da ilham veriyor.
Hazine ve Maliye'nin iki güçlü ismi Dilbay ve Girici "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında gençlere ilham veren hikâyelerini SABAH'la paylaştı.
DİLBAY 42 YILDA 19 BAKANLA ÇALIŞTI
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, 18 yaşında çalışmaya başladığı Maliye'de 42 yılda 19 bakanla çalışarak bir rekora imza atmış durumda. Maliye'de tahsilat konusunda en yetkin isimlerden olan Dilbay, "Maliye'de öğrenmenin sonu yok, tutkuyla yapılan bir meslek. İşe başladığım yaşlarda Maliye'nin dilini anlamak imkânsızdı. İlk işim sahafa gidip Osmanlıca-Türkçe sözlük almak oldu. Kurum daha tutucuydu.
Yasak olmasa da bayanları prensip olarak denetmenlik, müfettişlik gibi görevlere almıyorlardı. Turneye tabi görevler olduğu için. Bu iş tutkuyla yapılıyor. Hazine'nin geliri artınca mutlu oluyorsunuz. Bizde, uzmanlık, şeflik, müdürlük birçok aşama var. Bunlardan geçmek insanı dinamik tutuyor. Gündemi takip edip, kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Genç kızlarımız için bu meslekte kariyer kapıları açık, mutlaka teveccüh etmelerini öneriyorum" diyor.
"DEVLET KASASININ BEKÇİYİZ"
"Bakanlığa başladığımdan bu yana 19 bakan gördüm, en renkli bakanımız Kemal Unakıtan Bey'di, bizlere muhabbetle, hoş görü ile yaklaşır, arkadaşça davranırdı" diyen Dilbay, meslek heyecanını, aile hayatına yansımasını; "Her zaman gelip günlük gelir gerçekleşmeleri ne oldu diye bakmak hala heyecan yaratıyor. Maliyecilerin farkında olmadan şöyle bir alışkanlığı var, devletin, milletin kasasının sahibi, bekçisi olma alışkanlığı var.
Evin bütçesini bu kadar bilmiyorum inanın. Saati, hafta sonu olmayan bir meslek, kadın arkadaşlarımız da büyük bir özveriyle çalışıyor. Anneyiz, eşiz, kardeşiz, geliniz, anne babanın kızıyız, sosyal hayatlarımız var. Bu dengeyi tutturabilmek birini yaparken diğerini ihmal etmemek zorlayan kısım bütün çalışan kadınlarda olduğu gibi. Bir oğlum var. 42'inci yılımda en çok üzüldüğüm konu oğlumun çocukluk evresinde çok yanımda bulunamadım. En keyifli zamanlarını çok az geçirebildik. Şimdi torunumla vakit geçiriyoruz" sözleriyle anlatıyor.
YASEMİN GİRİCİ 17 YILDIR EKONOMİNİN MUTFAĞINDA
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Girici, ODTÜ İktisat bölümünden yüksek şeref listesinden mezun, Amerika'da dereceli yüksek lisans alarak 17 yıl önce ekonominin kalbinde işbaşı yapar. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde Genel Müdür Yardımcısı, geçen yıl Aralık ayında da Genel Müdür olan Girici, "'Yeni ekonomi modelinin teknik altyapısı ve Türkiye ekonomisi nereye gidiyor' sorularının ilk muhatabı biz oluyoruz. Biz ekonominin kürekçileriyiz" diyor. Biri kız biri erkek iki çocuk annesi olan Girici, üniversitedeyken Hazine'de çalışmanın hayali olduğunu belirterek, meslekteki heyecanını, çalışmalarını şöyle anlatıyor;
"Genel müdürlüğümüzü ekonominin mutfağı gibi düşünün. Teknik, veri, bilgi, belge ve bilim kullanılan bir genel müdürlük burası. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi sekretaryası, Bakanlığımızın YOİKK koordinasyonunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli aksiyon adımlarının takibini burada yapıyoruz. OVP'nin makro çerçeve çatısını Merkez Bankası, Strateji Bütçe Başkanlığı ile birlikte biz yapıyoruz. Türkiye ekonomisi nasıl gidiyor sorusunun ilk muhatabı biz oluyoruz. Bakan Bey 'bana her şeyi objektif aktarın diyor' ve biz teknik çalışmalarımızla bu görevi yerine getiriyoruz, öyle yapıyoruz. Burası Türkiye ekonomisinin uluslararası yüzü aynı zamanda. OECD, IMF, Dünya Bankası toplantılarına biz katılıyoruz, raporlarına görüş veriyoruz. Senaryo analizleri yapıyoruz. Örneğin şu anda Rusya-Ukrayna krizinin senaryo analizi yapılıyor. Turizm, tarım, sanayi, enerji sektörel analizler yapılıyor. Teşvik destek tarafında da tüm teşvikleri görebileceğimiz bilgi sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu mesleği genç arkadaşlarımıza da öneriyorum. Genel Müdürlüğümüzde 150 personelin 43'ü kadın. Genç kızlarımız ideallerinin peşinden gitsinler ve çalışsınlar. İşlerine odaklansınlar. En büyük rakipleri kendileri olsun."Emine Erdoğan 2 bin kadını Külliye’de ağırlayacak