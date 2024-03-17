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Giriş Tarihi: 17.3.2024 16:28

Hazine yarın 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

AA
Hazine yarın 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Dördüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

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Hazine yarın 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
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