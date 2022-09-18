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Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:29

Hazine yeni haftada 4 ihale düzenleyecek

AA
Hazine yeni haftada 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada dört tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2184 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Salı günü yapılacak ilk ihalede ise 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracının yapılması planlanıyor.

Aynı gün 10 yıl (3605 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin de yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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Hazine yeni haftada 4 ihale düzenleyecek
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