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Giriş Tarihi: 7.4.2025

Hazine’den stok vergisi haberine yalanlama

Hazine’den stok vergisi haberine yalanlama
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."
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Hazine’den stok vergisi haberine yalanlama
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