Hedefimiz dünyaya güvence ihracatı yapmak

HAZİNEve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak, "Yeni Ekonomik Program" kapsamında kurduğu Türk Reasürarns, 16 ülkede yerleşik 21 yabancı sigorta ve reasürans şirketine destek vererek 60 ülkeye teminat sağlıyor. Türk Reasürans ayrıca 2021 yılında yurtiçinde 24 sigorta şirketi ve kurumun reasürans anlaşmalarında yer alırken hem pandemi hem de global piyasalarda yaşanan daralma sebebiyle artan reasürans ihtiyacıyla 2022'de 28 sigorta şirketi ve kuruma reasürans desteği sağlıyor. Türk Reasürans'ın 2021 yılını 1 milyar 820 milyon lira prim üretimiyle kapattığını ifade eden Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Elde edilen başarılı sonuçlar ile özkaynaklarını 1 milyar lira seviyesine çıkaran şirketimizin aktif büyüklüğü bu ay itibarıyla 3 milyar liraya ulaşmıştır. 2022 ilk çeyrek prim üretimimiz 1 milyar lira olup gerek dönem net kârı gerekse de teknik anlamda ilk çeyreği kâr ile kapattık" dedi. Türk Reasürans'ın kuruluşundan bu yana Türk sigorta pazarının artan kapasite ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Eren, Türk Reasürans'ın hedeflerinin ülkemizde yurtdışı reasürans kapasitesine olan ihtiyacı azaltarak yerli reasürans kapasitesini artırmak ve global bir marka konumuna gelerek dünyaya güvence ihracatı yapmak olduğunu belirtti.Türk sigorta pazarının artan kapasite ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenen Türk Reasürans, gerçekleştirdiği projelerle de sigorta sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor. Modellemenin sigortacılığın en temel adımlarından biri olduğunu ve sigorta şirketlerinin portföylerini uluslararası birtakım ticari platformlarda modelleyerek risklerini devretme noktasında büyük bir önem kazandığını vurgulayan Eren, geçtiğimiz aylarda tanıtım toplantısı gerçekleştirilen Katastrofik Modelleme Platformu CAT-MOD ile Türkiye'deki uzmanların hazırladığı, Türkiye'ye özel hesaplamalar ve metotlar üzerinden en doğru sonuçları üretmeyi ve sektörün hizmetine sunabilmeyi amaçladıklarını belirtti. Eren, şöyle devam etti: "Sektörümüzün beklediği katastrofik risklerin yönetim kalitesine ilişkin, Türk Reasürans olarak bir sorumluluk hissettik ve bu konuda uzmanlaşmamız gerektiğini düşündük. En az dünyadaki örnekleri kadar konusuna hâkim bir ekip kurarak, bu yetkinlik merkezini sektörümüze kazandırmayı amaçladık. 2023 yılı yenilemelerimizde platformumuzu aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz."