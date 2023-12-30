Yıl boyunca yaptıkları faaliyetler ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "2024'teki hedeflerimizden biri de ülkemizin dijital egemenliğindeki öncü konumunu daha da ileriye taşımak. Hedefimiz 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapmak. Bunun için çok katmanlı bir stratejiyle ilerleyecek, üstyapıda rekabeti büyüteceğiz" dedi. 2024'ün 2023'ten daha parlak olacağına inandığını belirten Koç, 2024'te, 5G, büyük veri, siber güvenlik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blok zincir, sürdürülebilirlik gibi başlıkların hayatlarımızda olmaya devam edeceğinin altını çizdi.Sektördeki küresel tablo hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç, haberleşme teknolojilerinin ve altyapılarının hızla gelişmesinin, dijital dönüşümü tüm sektörlerin gelecek vizyonlarını belirleyen kilit unsur haline getirdiğine işaret ederek, bu sürecin hem hükümetlere hem şirketlere hem de bireylere büyük fırsatlar sunduğunu, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blok zincir gibi yenilikçi alanların günlük yaşamdaki ağırlığını artırdığını söyledi."20. yüzyılın başlarında, ilk ortaya çıktıklarında 'Atsız Taşıyıcı-Horseless Carriage' olarak adlandırılan arabaların, zaman içerisinde 'Sürücüsüz Araçlar'a evrildiğine şahit olduk. Ancak o araçların yazılım eksiklikleri nedeniyle 'Atlı Taşıyıcı'yı yani at arabasını tanımadığını da gördük" diye konuşan Koç, şöyle devam etti: "Otonom araç teknolojileri gibi pek çok yeni teknoloji, geliştikçe hayatımızda daha fazla yer alacak ve bizler bu yeniye de alışacak, normalleştirecek, hayatımızın değişmez parçalarından biri haline getireceğiz. Bu süreçte insan odaklı bir yaklaşımı benimseyen şirketlerin bir değil, birkaç adım öne çıktığına şahit olacağız."Koç, Türkiye'nin 2023'e yaşanan büyük deprem felaketi ile girdiğini anımsatarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bu yıl tüm planları değiştirdiğini dile getirdi. Depremzedelerin yanında olmanın, yaralarını sarabilmenin öncelikleri haline geldiğine işaret eden Koç, bu süreçte telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketler olarak, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla dirsek dirseğe çalıştıklarını, tüm imkânları seferber ederek depremzedeler için pek çok çalışma yürüttüklerini hatırlattı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 2023 çalışmaları ve 2024 hedeflerine ilişkin bilgi verdi. 2023'te enflasyonist ortamın devam etmesine karşın, yeni ekonomi politikalarının, orta vadeli programın güven arz etmesi ve enflasyonla mücadelenin öncelik kazanmasının piyasada olumlu etkiler yarattığına dikkati çeken Koç, şunları söyledi: "Bulunduğumuz süreçte tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak geniş bir yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettik. Net karımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128.7 artışla 5.5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılındaki önceliklerimizin başında çevresel sürdürülebilirlik geliyor. Turkcell, iklim krizinin büyüklüğünü çok önceden farkeden ve bu alana büyük yatırımlar yapan bir şirket. Türkiye'de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe bilim temelli hedefleri, Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylanan tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Artan enerji ihtiyacımızı karşılarken hem sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hem de maliyet avantajı yaratan bir kaynak olarak kendi üretimimiz olan yenilenebilir enerjiye yöneliyoruz. Tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler'in 78'inci Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım Forumu'nda sürdürülebilirlik alanındaki stratejimizi anlattık. İklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlarımızı ortaya koyan ilk TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporumuzu yayınladık. COP28 kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım Forumu'nda ilk kez tanıtılan 'İklim Hedeflerine Ulaşmak İçin Kurumsal Yatırımlar' raporunda, Turkcell'in sürdürülebilirlik çalışmalarının örnek olarak gösterilmesi de bizi ayrıca gururlandırdı. Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifikalı kaynakları kullanmanın yanında, bu alandaki yatırımlarımıza da hız katıyoruz." Koç, bu kapsamda 2021'de satın aldıkları 18 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji santrali ile ilk adımı attıklarını hatırlatarak, "Yatırımlarımıza güneş enerji santralleri ile devam ediyor, 3 yıl içerisinde 300 MW'lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.