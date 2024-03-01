Hemşin ile Çamlıhemşin bağlantı yolu tünellerinde ışık göründü

Rize'nin Hemşin ilçesinde yapılan turizm yatırımları sonrasında yerli ve yabancı turistleri ilçeye olan ilgisinin artmaya başlaması ile birlikte Rize'nin turizm merkezi olan Ayder Yaylasına gitmek isteyen turistlerin Hemşin ilçesinden Pazar ilçesine ve ardından Ardeşen ve fırtına deresini takibine gerek kalmayacak. İki ilçeyi birbirine bağlayacak olan 11 ve 12'nci tünel çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sona yaklaşılan 11'nci tünelde ışık göründü. Hemşin merkezden başlayan tünel çalışmaları Çamlıhemşin karayolu, Kadıköy mevkiinden çıkış verecek. Her iki ilçe arası tünellerle birlikte 12,5 kilometreye düşecek.

"ZAMANDAN KAZANILACAK, MESAFE KISALACAK"

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Turizm bölgelerinin dağlar aşılarak birleşmesine az kaldı. Hemşin ile Çamlıhemşin ilçelerimiz arasında yapımı devam eden tüneller ile iki ilçe dağlar aşılarak birbirine bağlanacak. Son yıllarda Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekler ile ilçemizi turizm merkezi haline getirmeyi başardık. İlçemiz yeniden yapılandı ve turizm açısından önemli projelere sahip olduk. Çıkmaz sokak olan ilçemizi, turizm merkezi olan Ayder'e bu tüneller ile bağlamış olacağız. Yapımı tamamlanan 11 nolu tünelde ışık göründü. Yakın bir tarihte tünel içindeki ışıklandırma çalışmalarını başlanacak" dedi.

Hemşin ile Çamlıhemşin ilçesi arasında 80 kilometrelik bir yol güzergahı olduğunu belirten Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Tünellerin tamamlanması ile bu yol 12,5 kilometreye düşecek. 11 nolu tünelimizde ışık göründü, ikinci tünel çalışmaları devam ediyor. İki ilçeyi birbirine bağlayacak olan tünellerin bitmesi ile hem zamandan kazanılacak, hem de yol kısalacak" dedi.