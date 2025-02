Yerli ve milli metro hattı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Gebze-Darıca metrosu günde 330 bin yolcu taşıyacak

TÜRK TEKNİK VE MÜHENDİSLERİN ÜRÜNÜ

Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nın her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Gebze OSB-Darıca Metro Hattımız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketlerimiz eliyle; her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı'nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtı. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak." diye konuştu.

Yarın Sakarya'daki TÜRASAŞ tesislerinde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setinin gövde kaynak törenini gerçekleştirerek üretimine başlayacakları müjdesini veren Bakan Uraloğlu, "Zaten 160 kilometre hıza sahip yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi üretmiştik ve 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. Şimdi 225 kilometre hıza sahip olanlarını üretmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'ndaki yerli metro araçları, ana hatlardaki yerli elektrikli tren setleri ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılan yerli ve milli elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin çok kıymetli kazanımlar olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere ne kadar çok yerli üretim o kadar çok bağımsız ve güçlü bir ülke anlamı taşımaktadır. Hiç şüpheniz olmasın Türkiye'nin gelecek vizyonunu; teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendireceğiz." dedi.