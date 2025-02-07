Yerli ve milli metro hattı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Gebze-Darıca metrosu günde 330 bin yolcu taşıyacak

KUZEY HRS'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer bir proje olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS Hattı 1. etabı için de 27 Haziran 2024 tarihinde yükleniciye yer teslimi gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "İlk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli bir yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak." diye konuştu.

Güzergâh üzerinde İstasyon, Şaft ve Depo Sahası yerleşimleri incelemeleri ile mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapıları ile etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işlerinin devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları dolayısıyla kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onayları ile altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM'lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık." dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin ikinci etabında da Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkiine diğer uçtan Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını anlattı.