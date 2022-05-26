‘Her sigortalının ihtiyacı ve öncelikleri birbirinden farklı’

GÜNÜMÜZDE tüm sektörler yeni ihtiyaçlar paralelinde şekillenerek gelişiyor. Zengin ürün portföyü sayesinde müşterilerinin ihtiyacını tam olarak karşılayacak doğru ürünlerle ezber bozan Ray Sigorta ise herkes için aynı teminatları sunan ve tek bir model üzerinden ilerleyen sigortacılık anlayışının geçmişe karıştığını savunuyor. Ray Sigorta yeni reklam filminde; iş yerinin ihtiyaçlarıyla aynı "kafada" olmayan bir çalışanı, araba alırken "açıkta kalan" bir esnafı ve evine pek de "oturmayan" bir koltuk sipariş eden ev sahibini, esprili bir dille anlatıyor. Ne eksik ne fazla, tam da ihtiyacına göre güvence isteyenleri #buRAYa diyerek Ray Sigorta'ya çağırıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, yeni reklam filmi ile ilgili olarak "Sigortacılık artık tek tip ürünle rekabetin ötesinde. Kişilerin ihtiyaçlarını gözetmek, doğru bir kapsamla öneri sunmak ve doğru fiyatlama yapmak önem kazandı. Hepimizin yaşam döngüsündeki mevcut pozisyonu birbirinden farklı. Bu doğrultuda ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz de birbirinden ayrı. Ray Sigorta olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri piyasa dinamiklerine uygun olacak şekilde değerlendiriyoruz. Herkese aynı ürünü önermek yerine, belirli ihtiyaçların farklılaştığı grupları hedefleyebiliyor ve daha fazla kişiye ulaşarak fark yaratıyoruz. Bu bakış açımız doğrultusunda hazırladığımız yeni reklam filmimizde 'Ne eksik ne fazla tam da ihtiyacınıza göre bir sigorta için #buRAYa' diyoruz" dedi. Tek tip çözüm önerilerinin sigorta sektöründe iletişim yöntemlerinde de sıkça rastlandığını belirten Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Sigortanın toplumumuzdaki negatif algısını yıkmak adına reklam filmlerimizde alışılmışın dışına çıkarak ürün ve hizmetlerimizi mizahi açıdan ele alarak ilerledik. Müşterilerimizin en büyük ihtiyacı güven duymak. Biz de bu güveni, ihtiyaçlarından az ya da fazla teminat kapsamları sunmayarak boşa çıkarmayacağımızı esprili bir şekilde anlattık. Attığımız her adımda bir katma değerimizin olmasını amaçlıyoruz. Sigortanın daha çok kişiye oranının artırılmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza ileriki süreçte de devam edeceğiz."