Hibrit santral 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılıyor

Cengiz Holding'in yüzde 50 ortak olduğu Kalehan Enerji'nin Bingöl'de bulunan hibrit enerji santrali, 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretiyor. Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan güneş enerjisi santralinin (GES) de eklenmesiyle tamamlanan hibrit santralin yapımına 2016'da hidroelektrik enerji santrali (HES) inşasıyla başlandı. 500 megavat kurulu güce sahip Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne eklenen ve 200 bin panelden oluşan GES'le tamamlanan iki kaynaklı hibrit santralin toplam kurulu gücü ise 580 megavata ulaştı.Santralin Türk mühendislerin imzasını taşıdığını söyleyen Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, "Doğu Anadolu'ya yapılan en büyük enerji yatırımları olan projelerimize 2011'de başladık. 2016'da inşasına başladığımız Aşağı Kaleköy'e, güneş santrali de ekledik" dedi. Keleş şunları kaydetti: "Bingöl'deki santral, ülkemiz için bir ilk olmanın yanı sıra Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliği taşıyor. Bu yatırımla Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparken, sektöre de örnek bir model sunuyoruz. Sıfır karbon hedefinin öneminin daha da arttığı bu dönemde enerji sektörünün geleceği yenilenebilir enerjide. Yenilenebilir enerjideki yatırımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümüne de öncülük ediyoruz."sektör tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük 6'ncı barajı olan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santralinin kuyruk suyu bölgesine eklenen güneş enerjisi santrali, 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulu. Güneş enerjisi santrali inşasında 200 bin adet panel, 44 bin çelik profil ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı. Kalehan Enerji'nin işletme halindeki toplam kurulu gücünün 1.788 mw olduğunu ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminde özel sektör lideri olduğunu ifade eden Keleş, "Hibrit santralimiz dışında bölgede yine elektrik üreten farklı tesislerimiz de bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji üretiminde büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.