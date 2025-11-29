Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15'inci gününde konutların temellerinin atıldığını, 45'inci gününde ise ilk anahtarların teslim edildiğini hatırlatan Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yerinde dönüşüm kapsamında 121 bin yuva yaptıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 90 bin sosyal konut projesi orada devam ediyor. Hak sahipleriyle, rezerv alandaki kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte teslim edilen yuva sayısı çok yakın zaman içerisinde 680 bine ulaşacak. Deprem bölgesinde dünyanın en hızlı konut seferberliği gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki herkes TOKİ konutlarında oturmak istiyor" ifadesini kullandı.

FAY HATTI ÜZERİNE YAPMADIK

Kurum, depremden etkilenen 11 ilde yaşanan büyük yıkımın ardından normal hayata geçmek için izlenmesi gereken her türlü yol ve yöntemi bilimin ışığında yaptıklarını belirtti. Kurum, "Fay hattı üzerine hiçbir inşaat faaliyeti yapmadık. Üstelik bu çalışmalarımızı çevreyi de koruyarak gerçekleştirdik. Zorla rezerv alan ilan etmedik" dedi. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerde kalan vatandaşların bulunduğu eleştirilerine yanıt veren Kurum, şöyle konuştu: "Halihazırda konteyner kentlerde kalan hak sahibi vatandaşımız 41 bin. Bu vatandaşlarımızın 29 bin 900'üne ev çıktı. Ancak ev çıkmasına rağmen belli sebeplerden, komşuluktan, oradaki ihtiyaçlar ötürü evlerine geçmiyorlar. Deprem bölgesinde konutların inşa edilmesiyle bölgedeki konut fiyatları da düştü. Yıl sonunda hak sahiplerinin tamamı evlerine yerleşecek, hiç kimse konteynerde kalmayacak."