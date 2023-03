Hızlı faiz artırımı bankaları batırıyor

Enflasyonu dizginlemek için bir yıl önce faizleri artırmaya başlayan ABD Merkez Bankası Fed'in kararları bankacılık piyasalarında etkisini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta batan SVB örneğinde bankanın 21 milyar dolarlık tahvil portföyü ortalama yüzde 1.79 getiri sağlıyordu. Ancak mevcut 10 yıllık hazine getirisi yaklaşık yüzde 3.9 düzeyinde.ABD'nin 16'ncı büyük bankası SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da battı ve kayyum atandı. Bu arada SVB'de yaşanan çöküşün ardından ABD'liler sorunun diğer bankalara yayılmasından endişe ediyor. California'daki First Republic Bank şubesinin önünde parasını çekmek isteyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu. Bankanın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 65 değer kaybı ile işlem gördü. Önceki kapanışta da yüzde 14.79'luk bir düşüş yaşamıştı.Fed'in faiz artırımı politikasının yumuşayacağı beklentisi ile hareket eden borsalar geçtiğimiz haftalarda ekonomide ısınma sinyalleri ile 25 yerine yeni bir 50 baz puanlık artışa hazırlanıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında Fed'in 22 Mart faiz kararında 0.5 puanlık nispeten büyük bir artışa işaret ediyordu. Ancak Fed'in son üç gündeki gelişmeler üzerine faiz oranları konusundaki şahin duruşunu geçici olarak yumuşatabileceği belirtiliyor. Çünkü artan faiz oranları ve buna bağlı olarak sabit getirili fiyatlandırmadaki zarar, bankaların bilançoları üzerinde baskı oluşturuyor. Düşük riskli olarak algılanan sabit getirili varlıklar, Fed'in faiz oranlarını çok düşük seviyelerden agresif bir şekilde artırmasıyla, geçen yıl boyunca aşırı değer kaybı yaşattı.Batan SVB Bank konusunda pazar gecesi sabaha kadar süren görüşmelerin ardından bankanın İngiltere operasyonu HSBC'ye satıldı. Bankayı kurtarmak için satın almada 1 sterlin ödendi. HSBC Group CEO'su Noel Quinn, satın almanın "Ticari bankacılık yetkinliğimizi güçlendirdiğini, teknoloji de dahil olmak üzere İngiltere'de ve uluslararası alanda yenilikçi ve hızlı büyüyen firmalara hizmet verme becerimizi geliştirdiğini söyleyebiliriz. SVB Birleşik Krallık müşterileri, mevduatlarının HSBC'nin gücü ve emniyeti tarafından desteklendiğinin bilincinde olarak her zamanki gibi bankacılık işlemlerine devam edebilir" dedi. HSBC duyuruda, 10 Mart 2023 itibarıyla SVB UK'in yaklaşık 5.5 milyar pound (6.7 milyar dolar) krediye ve yaklaşık 6.7 milyar pound (8.1 milyar dolar) mevduata sahip olduğunu açıkladı. 2022 sonu itibarıyla SVB UK, 88 milyon pound (107 milyon dolar) vergi öncesi kâr kaydetti. Zaten zor durumda olan Credit Suisse Group'un risk primi de ABD'li banka SVB'nin iflasıyla alevlendi. Bankacılık krizi sonrası 44 baz puanlık artışla 446 baz puana çıkarak rekor seviyeye yükseldi.Avrupa ve Asya'da başta banka hisseleri olmak üzere son yılların en büyük düşüşleri yaşandı. Avrupa'nın banka endeksi dün yüzde 6 düştü. Avrupa borsalarında düşüşler yüzde 2.5-4 arasında seyretti. ABD borsaları da güne yüzde 1'lere yakın bir düşüşle başladı. ABD'lilerin kapısında kuyruk oluşturduğu First Republic Bank, yüzde 65 değer kaybı ile güne başladı. Adı sıkça geçen bankalardan PacWest Bancorp hisseleri de seans açılışında yüzde 35 değer kaybı yaşadı. ABD piyasaları bankacılık hisseleri dışında daha sonra toparladı ve artıya geçti. ABD tahvilleri ise 1987'den bu yana 53 baz puan ile en sert düşüşünü yaşadı. Yaşanan panik sonrası yatırımcılar altın, gümüş ve yen'e akın ederken petrol fiyatları da ağır baskı altında. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına indi. Diğer yandan altının onsu da yüzde 1.96 artışla bin 904 dolara kadar çıktı.ABD Başkanı Joe Biden, dün piyasanın açılışı öncesi (TSİ 16:00) bankacılık sisteminin güvenli olduğuna dair bir konuşma yaptı. Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Mevduatlarınız ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak" dedi. Başkan Biden, müşterilerin korunduğuna dair güvence verdi. Biden, "Vergi mükelleflerine hiçbir zararı olmayacak. Bunun yerine para, bankaların mevduat sigortası fonuna ödediği ücretlerden gelecek. Ayrıca yeni düzenlemeler için Kongre'yive kurumları yetkilendireceğim" dedi.