Hükümet memur ve memur emeklileri için son teklifini yaptı: 2026 için yüzde 11+7 zam

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet son zam teklifini yaptı. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler kapsamında dün Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonlarının başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifi 12 Ağustos tarihinde açıklarken, tekliflerinin 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklinde olduğunu belirtmişti. Hükümet ikinci teklifinde ise bunlara ilave taban aylığa 1000 TL teklif etmişti. Dün gerçekleştirilen toplantıda ise hükümet son teklifini sundu. Teklif; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7 olmak üzere toplam yüzde 18 zammı içeriyor. 2027 yılı için de ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

HAKEM HEYETİNE KALABİLİR

Taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Kurulun başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor. Memur-Sen'in pazarlık masasındaki teklifi ise 2026 için toplamda yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 artış olmuştu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Memur-Sen bu teklifi olumlu karşılamazken, "Son teklif olamaz, masa devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.