HÜRJET Kayseri’de üretilecek

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan ve Kayseri'de yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in üretiminde görev alacak. Kayseri'de Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 22 yılda üretim atılımı gerçekleştirdiğini vurguladı.Bakan Kacır, "Bu muazzam atılımın öncü şehirlerden birisi de Kayseri oldu. Yüzyıllık aradan sonra yeniden TOMTAŞ bu şehrimizde vücut buldu. Türkiye'nin iftihar vesilelerinden HÜRJET inşallah bu yılsonundan itibaren Kayseri'de üretiliyor. Yüzlerce, binlere sanayicimiz yeni yatırımlarını bizlerden talep ediyor. Kayseri'nin heyecanını, coşkusunu, inancını, inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız. Bizler her zaman sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin yanınızdayız" değerlendirmesinde bulundu.TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi de yılın ikinci yarısından itibaren TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde personellerinin eğitimine başlayacaklarını anlattı. Ekşi, şu bilgileri verdi: "500 kişilik bir ekiple montaj faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Buradaki gereksinimlere göre planlarımız iki katına çıkabilir. İlk hedefimiz 2 HÜRJET komponent seviyesi montajını kayseri'de yapmak. Talaşlı imalat hattımızda da bu yıl içinde 200 kişilik bir ekibe ulaşarak milli projelerimize parça üretimine büyük bir özveriyle devam edeceğiz."TOMTAŞ'ın uçak parçasıüreteceğihakkındabilgiler verenTOMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise "Burada tarihi bir an yaşıyoruz. 1925 yılında Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştı. Kayseri'de ilk uçak fabrikamız TOMTAŞ, 1925'te resmi işlemler yapılıp, 1926 yılında açılmıştı. Çok kısa süre sonra kapandı. Kayseri'nin içerisinde bir ukde kaldı. Havacılık serüveni hep konuşuldu" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Kacır'a Hürjet'in maketi hediye edildi.