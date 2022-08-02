İAR ile TCMB’den yastık altı altınlar için iş birliği

Buna göre, KADSİS kapsamında altınını gram altın olarak bankaya yatıranlar, dilerlerse FATSİS uygulamasına geçerek TCMB güvencesi ile yıllık altın bazında en az yüzde 3 ek getiri fırsatı elde edecek.

KADSİS ile vatandaşlar, ellerinde bulunan fiziki altınları seçilmiş kuyumculardan oluşan 250'ye yakın Altın Değerleme Noktası'na (ADN) giderek gram altın olarak banka hesaplarına yatırabiliyor. İAR, şimdiye kadar gerçekleştirilen ve tek bir şikayet alınmayan bu sistemi genişletmek için potansiyel bankalarla görüşmeleri sürdürüyor.