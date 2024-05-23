IBAN’la ödemeye sıkı takip

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele başlatan Maliye, IBAN'la ödeme isteyen, fatura kesmeyen esnaf için 'tek tıkla' ihbar almaya başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) duyurusuna göre, Gelir İdaresi'nin resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri yenilenirken, mesajlaşma programı BİP üzerinden vergi ihbarı servisi, X ve Instagram ihbar hesapları ve WhatsApp ihbar hattı açıldı. Vatandaşlar, X ve Instagram'daki "gibihbar" hesaplarına, diğer kullanıcılar tarafından okunmayacak şekilde direkt mesaj (DM) atabileceği gibi 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattına da ihbar ve şikayetlerini iletebilecek. IBAN ile tahsilatı en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, gazino-barpavyon gibi gece eğlence merkezleri, lüks restaurantlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın-pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrolog, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, mimarlar yapıyor.Maliye, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah istiyor. IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soruluyor ve bu belgelerin ibrazı isteniyor. Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmuyor. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul ediliyor. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN'lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da soruluyor.IBAN yoluyla usulsüz tahsilatta, verilecek cezanın hesabında, her bir tahsilat için 3 bin 400 TL'den az olmamak üzere fatura kesilmesi gereken rakamın yüzde 10'una kadar özel usulsüzlük cezası kesilmesi yöntemi dikkate alınıyor. Örneğin, 100 bin liralık tahsilatta, en az 3 bin 400, en fazla 10 bin TL ceza kesiliyor.