IBF’de helal gıda ve temiz gıda ele alınacak

MüstakilSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu yıl 19'uncu kez kapılarını açıyor. Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO'da ticari diplomasi alanında birçok etkinlik de düzenlenecek. Bu çerçevede Uluslararası İş Forumu (IBF) bu yıl "Gıda güvenliği ve Neslin Muhafazası" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Mezkûr ana tema çerçevesinde, "Gıda güvenliğini tehdit eden unsurlar" ele alınacak ve yine gıda güvenliği kadar önem arz eden "Gıdanın güvenilirliği ve besinlerin insan nesline etkileri" konuları tartışılacak. Aynı zamanda, "Helal ve temiz gıdanın neslin muhafazasındaki önemi" işleneceği zirvede gerçekleşecek panel oturumlar sorunlara çözüm önerileri getirecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IBF Başkanı Erol Yarar, küresel çapta yaşanan krizlerin gıda güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü işaret etti.Pandemi döneminde yaşanan küresel tedarik ve lojistik bozulmalara da değinen Yarar, sözlerine şöyle devam etti: "Küresel çapta yaşanan siyasi gelişmeler, iktisadi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve iklim kaynaklı sorunlar, gıda güvenliğini tarihte belki de hiç olmadığı kadar tehlikeye düşürdü. Pandemi döneminde yaşanan tedarik ve lojistik zincirlerin bozulmasının zararları henüz telafi edilememişken yaşanan bölgesel çatışmalar ise, küresel bir gıda sıkıntısı ve dar boğaza yol açtı. Bu noktada gıda güvenliğini teminat altına almak konusunda tüm ülkeler stratejilerini yeniden kurgulamaya mecbur kaldı. Gıdaya güvenli bir erişim sağlanması kadar bir diğer husus da, gıdanın güvenirliliğidir."