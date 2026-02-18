İçindeki su sadece 3 TL! Ramazan öncesi damacana fiyatı 200 TL’yi geçti

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Suyun temel bir ihtiyaç olduğunu ve özellikle Ramazan öncesi yapılan bu zamlara karşı bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Sırma, fahiş fiyatların bütçeleri zorladığını söyledi. Sırma, vatandaşların haksız fiyat artışlarına karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sırma tüketicilerin bu tür durumlar karşısında izleyeceği yolu şu şekilde özetledi:

"Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 tüketici danışma hattı var veya evlerinde oturarak HFA (Haksız Fiyat Artışı) ile ilgili bir uygulama var. Orayı arama motorlarına yazıp şikayette bulunulabilinir."

CHP'Lİ BELEDİYELER DAMACANA SUYA ZAMMINI TETİKLEDİ

Öte yandan CHP'li İBB iştiraki Hamidiye'de aynı marka iadeli damacana suyun fiyatı yüzde 25 artışla 120 liradan 150 liraya yükseldi. Farklı markaya ait 19 litrelik iadeli damacana su 140 liradan 170 liraya çıkarken, iadesiz damacana suyun fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28'lik artışla 240 liraya ulaştı.

Zamlar yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadı. Ankara'da 2025 yıl sonu itibarıyla 130-150 lira aralığında satılan damacana su fiyatı 180 liraya yükseldi. İzmir'de ise 150 lira seviyesindeki 19 litrelik damacana su 215 liraya kadar çıktı.

Depozitosu bulunmayan vatandaşlar için ise ilk alım maliyeti damacana bedeliyle birlikte 300 liraya yaklaşmış durumda.