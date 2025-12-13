İhracat 30 ciro 20 kat arttı

Türkiye savunma sanayiinde son 20 yılda gerçekleştirdiği yatırımların meyvesini alırken, sergilediği performansla dünyanın da dikkatini çekiyor. 2002 yılında, 56 firma ve 62 proje ile yürütülen, yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlı savunma sanayii sektörü, günümüze gelindiğinde, 3 bin 500'den fazla firma ve 1.400'ün üzerinde proje ile yüzde 82 yerlilik oranına ulaştı.

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Savunma sanayii sektörü yaklaşık 100 bin kişiye ulaşan istihdam olanağı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de önemli katkı sağlıyor. Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biri haline geldi. Elektronik harpte dünyada öncü olan Türkiye, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biri.

PROJE SAYISI 22 KAT ARTTI

2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracat hacmi, 2024'te 7 milyar 154 milyon dolara çıktı. Bu süreçte ihracatta artış yaklaşık 30 kata ulaştı. 2002'de 1 milyar 62 milyon dolar olan sektör cirosu ise, 2024'te yaklaşık 20 katlık büyüme ile 20 milyar 237 milyon dolara ulaştı. 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, 2025'te proje sayısı 22 kat artışla bin 350'ye yükseldi. 2002'de yaklaşık 5.5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken gelinen noktada 17 katlık bir artış ile ihale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında 100 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşıldı.

İHRACATTA REKOR

Savunma ve havacılık sanayisinin ocak-kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bıraktı. 12 aylık ihracat da yüzde 30.8 artışla 8 milyar 442 milyon dolarla rekor kırdı.

İLK 100'E 5 ŞİRKET GİRDİ

Türkiye 2000 yılı öncesinde savunma sanayiinde en büyük 5 ithalatçı arasında yer alırken, bugün gelinen noktada savunma sanayii ürünlerinin ihracatında dünya çapında 11'inci sıraya çıktı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayii şirketi listesine 5 Türk firması girdi. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2024'e göre yüzde 11 artarak 10.1 milyar dolara ulaştı. Rapora göre, Makine ve Kimya Endüstrisi ilk kez en büyük 100 listesine girdi.

KATMA DEĞERLİ MODEL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri uluslararası işbirliği faaliyetlerinin, firmaların yalnızca belirli bir coğrafyaya değil, dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapabilmesinin önünü açtığını belirtti. SSB olarak, ihracat yapan firma sayısını artırmayı, KOBİ'leri küresel tedarik zincirlerine entegre etmeyi, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.