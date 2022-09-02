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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:28 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:32

İhracat ağustos ayında rekor tazeledi

AA
İhracat ağustos ayında rekor tazeledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13,15 artışla 21,3 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır" ifadelerinde bulundu.

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İhracat ağustos ayında rekor tazeledi
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