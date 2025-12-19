İhracata yeni model: Dış ticaret şirketlerine özel statü resmen yürürlükte

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "dış ticaret sermaye şirketi" ve "sektörel dış ticaret şirketleri" statülerine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, küresel ticaretteki ağırlık merkezlerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin baştan kurgulandığı ve rekabetin yeniden tanımlandığı bir dönemde, "Ticarette Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ihracatı sürdürülebilir olarak artırmak ve niteliksel olarak dönüştürmek hedefiyle "Özel Statülü Şirketler Modeli"nin stratejik bir reform olarak hayata geçirildiği belirtildi.

"Özet statülü şirketler"in, sermayesi güçlü, ihracat tecrübesi yüksek, kurumsal yapısı nitelikli olan ve işbirliği yaptığı firmaların ihracat süreçlerini desteklemek üzere yapılandırılmış dış ticaret şirketi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Özel Statülü Şirketler Modeli, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırma noktasında ekonomik dinamizmine çok boyutlu katkılar sunacak. Firmalarımız gerek bu şirketlerin ortağı olarak gerek bu şirketlerle işbirlikleri yaparak güçlerini Özel Statülü Şirketler çatısı altında birleştirerek, küresel pazarlarda güçlü bir şekilde hareket edecek. Yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturularak, özel statüye sahip firmaların kapasiteleri güçlendirilecek. Bu şirketlerin hizmet verdiği ihracatçı firma sayısı artırılacak. İhracatçılarımıza bu şirketlerce sağlanan hizmet kalitesi standartları yükseltilecek. İhracatçılarımızın, statü sahibi şirketlerin sunduğu finansmana erişim olanakları başta olmak üzere tüm imkanlardan daha etkin yararlanması sağlanacak. İhracat Konsorsiyumları düzenlemesinin ardından bu tebliğler, altyapısı güçlendirilen Özel Statülü Şirketler Modeli firmalarımızı finansmandan pazarlamaya, ham madde temininden ihracata kadar tedarik zincirinin her aşamasında güçlü bir şekilde destekleyecek. Oluşturulan bu bütüncül yaklaşım, ihracatın sürdürülebilir biçimde artırılmasına, ihracatçılarımıza aracılık eden kurumsal yapıların güçlendirilmesine ve Türkiye'nin dış ticarette rekabet gücünün daha da geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak."