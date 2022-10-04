İhracatçı prefinansmanla atağa kalkacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde, "İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlığı panel gerçekleşti. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ihracatçının elini güçlendirmek için prefinansman modeline geçildiğini müjdeledi. Yeni ihracat destek kararlarının ağustosta yayınlandığını hatırlatan Ağar, "Prefinansman modeline geçtik. Hızlıca aksiyon alıp uygulamaya geçireceğiz. Bu model bilhassa küçük firmaların ihracata erişmesine olanak sağlayacak" dedi.İhracata yeni bir anlayış ve daha yalın daha anlaşılır destekler getirdiklerini söyleyen Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracatçılarımız yıllardır bize destekleri kullanamadığını söylüyordu. Çünkü önce harcama yapmaları gerekiyor sonra bunu devletten alıyorlardı. KOBİ'ler bu paketlere ulaşamıyordu. Bizim yeni desteklerimizde proje-program- statü bazlı bazı desteklerimiz var. Firmalar bu desteklerden faydalanırken bakanlığa sunacak. Bakanlık onaylarsa krediyi Eximbank verecek. Eximbank kredilerinin yüzde 80'ini KOBİ'lere veriliyor."Panelde Yeşil Dönüşüme verdikleri destekten de söz eden Volkan Ağar, iklim değişikliği anlaşmalarının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu konunun çok boyutu olduğuna işaret eden Ağar, şunları anlattı: "Ticaret Bakanlığı olarak bu dönüşümün tam ortasındayız. Avrupa Yeşil Mutabaakat Eylem Planı Sekreterliği Bakanlığımıza tebliğ edildi. Bu çalışma grubuna yardımcı olabilmek adına 19 adet alt grup var. Hangi sivil toplum kuruluşu, hangi eylemi ne zaman yapacağını öğrenmek için bu eylem planından yararlanabilir. Bu dönüşümler için finansman kaynağına dair bilgiler lazım. 3.2 milyarlık bir finansman paketi hazırlandı. Yeşil dönüşümü sağlayan projeleri geliştirenlerin yararlanma imkânı var. Ulusal teşvik mekanizması yeşil dönüşümü sağlamaya yönelik teşvikler geliştiriyor. Yenilenebilir enerjiye de dair teşvikler var. Yeşil dönüşüme dair ihtiyaçları tespit edip bunların nasıl giderilebileceği konusunda çalışıyoruz. Sürüdürülebilir bankacılık stratejisi oluşturuldu. Yeşil dönüşüm yapmak isteyen firmalarımıza bankalar krediler verecek."İhracat pazarlarında yaşanan durgunluğa işaret eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, Türkiye açısından Avrupa ve Avrupa Birliği pazarlarının önemine işaret etti. İhracatımızda Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin aldığı payın yüksekliğine vurgu yapan Gültepe, "Sektörel bazlı azalmalar var. Kriz söylentileri var ama kriz havası yok. Avrupa'daki enerji krizinin bazı sektörlerimiz için artı ve eksileri var. Hazır giyim sektörü şubata kadar olumsuz etkilenecek" dedi. Türkiye'nin 2023'te 300 milyar doları aşmak için yeni pazar arayışlarına girmesi gerektiğini anlatan Gültepe, "Amerika ve Kuzey Amerika pazarı oransal olarak Türkiye'nin farklı sektörlerde yer edinme şansının çok yüksek olduğu bir pazar. Doğu Avrupa, Kuzey-Güney Afrika ve Avustralya'da pazar araştırması yapıp bilgilendirmeler yapıyoruz. Yeni pazarlar katacağız" diye konuştu. Gültepe, önümüzdeki 3 ay ve 2023'ün ilk iki ayının ihracatın seyri açısından çok önemli olduğunu anlattı.5-6 yıldan beri sektörlerin Yeşil Mutabakat konusuna kendini hazırladığını söyleyen Gültepe, şunları söyledi: "En fazla emisyon hacmi olan karbon üreten sektörlerin kendini hazırlaması gerekiyor. Otomotivciler de gerekli çalışmalar yaparak sektörü bu konuda hazırlamaya çalışıyor. TİM olarak sanayide sürdürebilirlik başlıklı çalışmamızın 12 maddesini açıkladık. Amacımız sektörleri hem bu konuda eğitimsel olarak hem de ölçümsel olarak bilgilendirmek. Tüm dünyada çevreye en az zararlı şekilde çalışılması gerektiğine dair çok ciddi atılımlar var. Sektörler bu konuda çalışmalarını hızlandırmalılar."Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu da OSB'lerde üretimlerin geleneksel yöntemlerle yapıldığıhı, kilogram başına ihracatın teknoloji ile yükseltilebileceğini söyledi. 2017'de çıkan Endüstri Bölgeleri Kanunu ile Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi'ni hazırladıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Amacımız altyapısı kamu tarafından yapılan endüstri bölgelerinde yaklaşık 200 fabrikanın kurulması. Bu fabrikalarda tamamen orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi" dedi. Oda olarak 6-7 yıl önce bir kümeleme projesiyle başladıklarını söyleyen Hacısalihoğlu, kentte önemli ihracat kalemleri arasında yer alan somonla ilgili şu bilgileri verdi: "Biz somonla dünya pazarına giriyoruz. Coğrafi işaret alma noktasına kadar geldik ama baktık somon yumurtası bize ait değil. Sonra somon yumurtası üretilmesine karar verdik. Yıllık 12 milyon yumurta ve 8 milyon yavru üretici tesisi kuruyoruz. 1 yıl içinde kurulacak. Bu projeyi pilot olarak hayata geçirdiğimizi de söyleyebiliriz. Yumurtadan soğuk zincire ulaşacak kadar yaklaşık 1.100 metrekarelik alanda yapacağız. Amacımız büyüme hedefleri olan firmalara destek olmak. Bu sektörü de 1 milyar dolara çıkartmak istiyoruz. Tüm risklere rağmen bu noktalara geldik. Somonu sağlam bir zemini oturtup katma değeri yüksek bir hale de getirmemiz gerekiyor."Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'un 130 farklı ülkeye ihracat yaptığını anlattı. Şehrin fındık ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşıladığına dikkati çeken Gürdoğan, "Trabzon, 2021'de 1 milyar 185 milyon ihracat yaptı. 315 ihracatçı firma var" dedi. Trabzon'un yüksek ve ileri teknoloji üssü olmaya aday bir şehir olduğunu anlatan Gürdoğan, "Çay üreticilerimizi tüketici davranışlarına göre üretim yapmaları için teşvik ediyoruz. 2023'te ihracatımızı ilk etapta yüzde 20 sonra da yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.