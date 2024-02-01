İhracatın kalbi Malatya’da atacak

TurkuvazMedya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Mövenpick Hotel Malatya'da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasından sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşma yapacağı zirvede, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak.TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı ülkelerin dampingli ve menşei saptırmalı ihracat yaptıklarını belirterek, "Bizim ürünlerimizi almamak için uğraşanlar, gümrük engelleri, tarife dışı engeller çıkaran ülkeler var. Biz bu noktada uysal koyun konumunda değiliz. Yerli ve milli üretimimize zarar veren, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı işler yapan ülkeler ve onların ürünleri noktasında biz de aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz" dedi. 64 ürün grubunda 126 adet damping ve sübvansiyona karşı önlem bulunduğuna dikkat çeken Bolat, "10 ürün grubunda koruma tedbiri var. 17 ürün grubunda önlemlerin etkisiz bırakılması eylemine karşı önlemimiz var. 149 ürün grubunda da gözetim tedbiri aldık" diye konuştu.