İhracatta 250 milyar dolar aşılacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi Konya'da gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde "İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" paneli gerçekleştirildi. Panel, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve Bera Holding Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Buluş katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2021'de 250 milyar dolarlık 2023 ihracat hedefi koyduğunu hatırlatarak, "Bu hedefi bu sene itibariyle gerçekleştireceğiz. Bunun üzerine de çıkabiliriz" dedi. Kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyonist baskıların ihracat zora soktuğunu anlatan Ağar, "Bu konuda proaktif bir bakanlığız. Bakanlık olarak e-ihracat konusuna çok önem atfettik. E-ihracatla ilgili önemli destek kararımızı hazırladık. STK'larımızla istişare halinde" dedi.2021 yılında genel ihracatın yüzde 1.3'ünün e-ihracat ile yapıldığını anlatan Ağar, "Bunu 2025'te yüzde 3 ila 5, 2030 yılında da yüzde 10 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız da tensip buyururlarsa çok yakında kamuoyu ile paylaşacağımızı ve ihracatçılarımızın hizmetine sunacağımızı da buradan müjdelemek isterim" diye konuştu. İhracatla ilgili önemli bir destek kararı daha hazırladıklarını anlatan Ağar, şöyle devam etti: "Bu kararla da yine yeni dinamiklere yeni gelişmelere ihracatçılarımızın yeni ortaya çıkan ihtiyaçlarını, bu anlamda yapacakları giderleri, destekler için çerçeve kararımızı da yine Cumhurbaşkanlığımıza sevk ettik."MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, pandemi ile dünyanın üretim şekillenmesi ve modellemesinin değiştiğini söyledi. "Yeni bir kitap yazıldı. Biz bu kitabın neresinde olacağımızı çok iyi tespit etmemiz lazım" diyen Altunbaş, şöyle devam etti: "Bu yeni yazılan kitabın içerisindeki kelime mi olacağız, cümlemi olacağız, kitabın adı mı olacağız, yazarı mı olacağız? Bizim yazmaya talip olmamız lazım. Dünya pandemi ile birlikte üretim kabiliyetlerini ve mekanizmalarını kaybetmeye başladı. Burada Türk ihracatçısının önünde ciddi bir avantaj oluşuyor. Pandemi döneminde bizler üretimimizi durdurmadığımız için üretim yapmayan İtalya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık gibi bir çok ülkeye göre avantajlı bir noktaya geldik. Ürünleri firmalar bizlerden tedarik etmeye başladı. Bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz."PANELDE konuşan TIM Başkanı Mustafa Gültepe de son dönemde ihracatçıların yaşadığı finansman sorunları hakkında görüşlerini paylaştı. Gültepe, İGE ve Eximbank kredileri ile ilgili bin 600'e yakın başvuru aldıklarını, bin 400'e yakın kullanım olduğunu hatırlattı. İGE'nin ihracatın en büyük destekçisi olacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Gültepe, şunları söyledi: "Finansman sorunlarını biz de şirket olarak yaşıyoruz. İhracatın arttığı noktada işletmelerin bunu tek başına yapma şansı olmadığı için dışarıdan kaynak kullanmaları gerekiyor. Döviz hareketleri de ihracatçılarımız için sıkıntılı olabiliyor. Kendi içimizde toplantılar yaparak bu sıkıntılara çözüm arıyoruz. Sahayı dinliyor, nasıl çözüm üreteceğimiz üzerinde çalışıyoruz." Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Buluş ise ihracat yapmanın kolay olmadığını, üretim yapmanın ise daha zor olduğunu söyledi. İşletmelerin neler hissettiğini tahmin etmenin çok zor olmadığını ifade eden Buluş, "Tarihsel olarak dünyanın en büyük dönüm noktalarından birindeyiz ve önümüzde çok önemli bir fırsat var. Çok güzel bir hikâye yazmak üzereyiz. Ancak finansman ihtiyacımız var. Bera Holding olarak çok büyük bir sermayemiz var. Geçmişten günümüze sermayemizi korumak ve güçlendirmek adına yaptığımız çalışmalara devam ederek güçlü kalabiliyoruz" dedi.