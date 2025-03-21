İki ayda 4.3 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı Şubat ayı sınır istatistiklerini açıkladı. Türkiye'ye ocak-şubat döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 0.03 artışla 4 milyon 343 bin 60 kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'ye şubatta gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.34 azalışla 2 milyon 171 bin 942 kişi oldu. Şubat ayında en çok ziyaretçi 223 binle İran'dan gelirken, onu 179 binle Rusya Federasyonu, 167 binle Bulgaristan, 150 binle Almanya ve 102 binle Gürcistan izledi.