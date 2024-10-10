İki dev projede imzalar atılıyor

Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya- Alanya Otoyolu için imzalar 14 Ekim Pazartesi günü atılıyor. Yıl sonuna kadar yapım çalışmaları başlatacak olan iki dev proje hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projelerin hayata geçmesiyle toplamda 9.9 milyar TL tasarruf sağlanacağını bildirdi. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol Projesi 101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşacak, toplam uzunluğu ise 120 kilometre olacak. Öte yandan Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bu yılın eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 41 milyon 672 bin 93 ton olarak gerçekleşti" dedi. Uraloğlu, eylül ayında limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya olduğunu, bunu ABD ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Deniz yolu ile Türkiye limanlarına gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yükün yüzde 8,8'i Türk bayraklı gemilerle taşındı" dedi.