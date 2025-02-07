İki devden depremzedelere sıcak yuva desteği: THY ve Baykar 2.012 konutu teslim ediyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen iki yılda yaraların sarılması için 85 milyon tek yürek olmuş durumda. Kamunun yanı sıra özel sektör şirketleri de depremden ağır yara alan şehirlerin yeniden ihyası için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Hükümetin yaptığı güvenli kalıcı konutlara yerleşen vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, özel sektör şirketleri de sürece büyük katkı sunuyor. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı markası Türk Hava Yolları'nın (THY) bölgedeki vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Adıyaman'da 1.000 konutluk mahalle projesinde sona gelinirken, savunma sanayinde göğsümüzü kabartan projelere imza atan Baykar, tarafından Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa edilen 1.012 kalıcı konut hak sahiplerine teslim ediliyor. Emlak Konut tarafından İndere'de THY'nin finansmanıyla yapımı tamamlanan deprem konutlarında hak sahiplerine teslimatlar başladı.

ÇAĞDAŞ BİR YAŞAM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat üstlendikleri mahalle projesiyle, Adıyaman'daki depremzedelere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı ve bölgenin yeniden yapılanmasını amaçladıklarını söyledi. Bolat, inşa edilen konutların, depremzedelerin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle de çağdaş bir yaşam alanı sunduğunu vurguladı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise "AFAD üzerinden yapılan bağışla Adıyaman'da yaptığımız 16 bin 467 konutun 1000 adedi THY'nin bağışıyla hayata geçmiş oldu. Bölgede yapılan 452 bin konutun yaklaşık olarak 82 bin adedini Emlak Konut olarak biz yapıyoruz. Yıl sonuna kadar da bölgedeki konutların tamamını teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

ÜÇ İLE HAYAT VEREN PROJE

Türkiye'nin milli SİHA'larını özgün olarak geliştiren Baykar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliği kapsamında depremzede vatandaşlar için toplam 5 milyar liralık (140 milyon dolar) yardım ve bağış desteği sağladı. Baykar depremzedelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla farklı alanlarda yardımlar gerçekleştirdi. Depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Baykar tarafından Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta toplam 1012 kalıcı konut inşa edildi. Adıyaman'da 352, Hatay'da 352 ve Kahramanmaraş'ta 308 konutun inşaatına 3.4 milyar lira harcandı. Hızlı bir şekilde tamamlanan projede Ağustos 2024 itibarıyla konutların teslim süreci başlatıldı. Hak sahipleri devletin ilgili kurumlarının koordinasyonunda yapılan kura çekimiyle evlerine kavuşuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Cansağlığı Vakfı gönüllüleri de bölgede destek çalışmaları yürütüyor.